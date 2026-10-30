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Даниил Медведев намери място на финалите в Торино

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Спорт
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Руснакът се класира на четвъртфиналите във Виена.

Даниил Медведев намери място на финалите в Торино
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Руснакът Даниил Медведев се класира седми път в последните осем години за Финалния турнир на ATP в Торино, който събира най-добрите осем играчи през сезона.

Бившият водач в световната ранглиста си гарантира и на теория участието в надпреварата през ноември след победа с 6:2, 6:3 над французина Адриан Манарино на четвъртфиналите на надпреварата във Виена от сериите ATP 500.

Медведев, който вдигна титлата в австрийската столица през 2022 година, нямаше никакви затруднения срещу квалификанта Манарино. И в двата сета той реализира по два пробива, като достигна до общо 11 възможности да спечели подаването на противника си. В същото време Манарино така и не успя да достигне до нито една възможност за пробив и нямаше как да се надява на нещо повече от това.

На полуфиналите Медведев ще играе с победителя от между испанеца Карлос Алкарас и американеца Томи Пол.

Преди Медведев място във Финалния турнир на АТП си осигуриха още Александър Зверев, Яник Синер, Карлос Алакрас и Бен Шелтън. Заради контузията си Синер няма да може да играе в турнира, което означава, че свободни са още четири квоти.

#тенис турнир във Виена 2026 #Финали на АТР в Торино 2026 # Даниил Медведев

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