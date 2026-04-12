Дара Стоянова шеста на финала в Ташкент

Българката Дара Стоянова завърши на шесто място във финала на обръч на Световната купа по художествена гимнастика в Ташкент.

Тя получи оценка от 27.550 точки за изпълнението си и се нареди сред най-добрите в надпреварата.

Победата спечели представителката на домакините Тахмина Икромова, следвана от Мария Борисова и олимпийската шампионка Даря Варфоломеев.

По-късно днес предстои още едно българско участие – Анастасия Калева ще се състезава във финала на бухалки.

Българките продължават да се представят стабилно на международната сцена.