Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а...
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на...
Великобритания удължи дерогацията за България
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Дарен Кирилов подобри собствения си национален рекорд на 200 м гръб в малък басейн

от БНТ
Спорт
Петър Мицин завоюва втора титла от държавното лично отборно първенство в Бургас, а Любомир Епитропов и Диана Петкова също записаха победи.

Дарен Кирилов
Снимка: Facebook / BGswim.com
Слушай новината

Дарен Кирилов подобри националния рекорд на 200 метра гръб за мъже в малък басейн по време на държавното лично отборно първенство по плуване в 25-метров басейн в “Парк Арена ОЗК” Бургас. Състезателят на Доростол спечели златото във финала на дисциплината с време 1:52.25 минута и подобри собственото постижение от 1:53.55, което постави миналия месец отново в Бургас.

Втори във финала остана Адриан Йонинов от Спринт София с 1:56.26, а трети е Никола Левтеров (Спринт София) с 1:59.32.

Петър Мицин завоюва второ злато от шампионата в Бургас след победа в коронната си дисциплина 400 метра свободен стил. Състезателят на Вихрен финишира първи с 3:47.21, но остана далеч от националния си рекорд 3:38.94 от Будапеща преди година. Вчера Мицин спечели и на 1500 метра свободен стил.

Втори на 400-те метра остана Мирослав Терзиев (Черно море) с 3:48.86, а трети е Дейвид Найденов (Акуазард) с 3:49.59 минути.

Националът Любомир Епитропов (Вси) спечели с лекота във финала на 100 метра бруст с време 59.18 секунди, следван от Иван Грабко (Пловдив) с 59.87 секунди и Матей Резашки (Младост 81) с 1:01.57.

Диана Петкова (Спринт София) триумфира на 100 метра свободен стил за жени с 56.71 секунди. Втора остана Екатерина Аврамова (Спринт София) 57.33, а трета е Росина Тодорова (Олимпия) с 57.84.

#Дарен Кирилов #Държавно лично отборно първенство по плуване #Петър Мицин #Диана Петкова #Любомир Епитропов

