Дария Великова продължава към втория кръг в Куршумлийска баня

Дария Великова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара.

21-годишната българка победи убедително Катарина Куйович (Белгия) с 6:1, 6:3 за 83 минути игра.

Великова поведе с 3:0 в първия сет, а след нова серия от три поредни спечелени гейма затвори частта при 6:1. Във втория сет българката дръпна с 2:0, а след 4:3 спечели още два поредни гейма за крайното 6:3.

Във втория кръг тя ще се изправи срещу победителката от мача между квалификантката Ива Иванович (Швейцария) и номер 6 в схемата Аружан Сагандикова (Казахстан).

Алекса Каратанчева ще играе утре в първия кръг на сингъл срещу Стефания Пушкар (Швейцария).

В надпреварата на двойки българките Ралица Александрова и Анджелина Костова се класираха за четвъртфиналите. Двете победиха в първия кръг с 4:6, 6:2, 10:2 друга българка Александра Матева и нейната партньорка Кристина Ковган (Русия).

Алекса Каратанчева и Галена Кръстенова отпаднаха след оспорван двубой, загубен със 7:5, 2:6, 3:10 от Ема Гирадато (Италия) и Еухения Менендес (Испания).