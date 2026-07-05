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Дърво падна върху два автомобила в центъра на Русе

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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дърво падна два автомобила центъра русе
Снимка: БТА
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Дърво е паднало на улица "Църковна независимост" в центъра на Русе. При инцидента не са пострадали хора.

Има нанесени материални щети върху два автомобила, паркирани от двете страни на пътното платно. На място пристигна екип на "Пожарна безопасност и защита на населението", който обезопаси района и спря движението по улица "Църковна независимост" в участъка между улиците "Любен Каравелов" и "Тодор Александров".

Служителите на реда се заеха и с рязането и отстраняването на дървото. След това движението в района беше възстановено.

#паднало дърво #Русе #коли

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