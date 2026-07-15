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Държавата осигурява 60 млн. евро за насърчителни мерки за бизнеса

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Икономика
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вицепремиерът икономически министър пулев средства насърчителни мерки бизнеса
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Осигурени са близо 60 млн. евро за насърчителни мерки в подкрепа на бизнеса, заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с представители на компании и инвеститори от Тракия икономическа зона в Пловдив.

По думите му средствата са гарантирани в държавния бюджет и са достъпни както за български, така и за чуждестранни инвеститори.

„Няма да позволим в стремежа към постигане на целта за дефицита да задушим българските производители и индустрията. Фискалната дисциплина няма да бъде за сметка на конкурентоспособността на производствата в страната“, подчерта вицепремиерът.

Пулев заяви, че инвестициите са сред водещите приоритети на кабинета, а целта е България да привлече нова вълна стратегически инвеститори чрез предвидима бизнес среда, по-добра координация между институциите и ускорено административно обслужване.

„Това е основният приоритет на нашата администрация. Имаме златна възможност България да привлече нова вълна стратегически инвестиции. Излизаме от период на политическа нестабилност и днес можем да предложим на бизнеса най-важното – предвидимост, последователност и по-добра координация между институциите“, заяви той.

Той посочи, че всички политики, свързани с инвестициите, вече са концентрирани в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, което ще осигури на бизнеса единна точка за контакт. Новосъздаденото Централно координационно звено към Министерския съвет ще съдейства за по-бързо придвижване на разрешителните и административните процедури по стратегически инвестиционни проекти.

Снимки: Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията

Сред обсъдените теми бяха още намаляването на административната тежест, новата рамка за публично-частните партньорства и развитието на индустриалната инфраструктура. По информация на министъра вече са събрани над 300 предложения за облекчаване на регулациите в полза на бизнеса.

В срещата участваха представители на компании от България, Германия, Франция, Япония, Китай и други държави, които обсъдиха възможностите за нови инвестиции и разширяване на производството у нас.

#Тракия икономическа зона в Пловдив #Александър Пулев #новини в Метрото

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