Дават над 26 млн. лева за инициатива за връщане на наши сънародници от чужбина

Министерският съвет прие решение, с което реално започва работа по връщане на наши сънародници, които са в чужбина. Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов след правителственото заседание.

Инициативата, на стойност над 26 млн. лева, ще се казва "Избирам България" и ще бъде насочена основно към българските общности в чужбина, обясни министърът.

"Искаме по този начин реално да помогнем на проблемите и на демографската криза в страната ни, която оказва своето влияние върху икономиката на държавата. Всички виждаме, че няма нужната работна сила и хора, които да работят в определени сектори", каза Гуцанов.

Той обяви, че в четвъртък Агенцията по заетостта започва прием на заявления от хора с желание да се присъединят. Ще могат да кандидатстват българи, които са били в чужбина поне една година от последните 18 месеца, или са завършили своето образование в чужбина през последната година и половина. Насочваме се към българските общности зад граница.