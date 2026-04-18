Дъжд и слънце в неделя, бури в началото на седмицата

В неделя преди обяд на места в югоизточната част на страната ще превали дъжд, но следобед облаците ще се разкъсат и времето ще стане предимно слънчево. Вятърът ще отслабне.

Температурите сутрин ще са между 3° и 8°, а през деня ще стигат между 17° и 22°.

В понеделник денят започва със слънце, но към вечерта и през нощта срещу вторник времето ще се развали. През страната ще мине атмосферно смущение с кратки валежи и гръмотевици – от северозапад към югоизток.

Температурите ще останат сравнително високи, а вятърът ще бъде умерен – в Северна България от запад-северозапад, а на изток временно от югозапад.