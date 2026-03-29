Дъжд, вятър и облаци - така започва седмицата

Следобед времето ще бъде предимно облачно, на места с валежи от дъжд, като по-интензивни се очакват в Североизточна България. В югозападните райони ще има временни разкъсвания на облачността. Ще духа умерен, а на места и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°, в София около 9°.

През следващото денонощие ще остане облачно с превалявания, главно в източните райони и в планините следобед. Вятърът ще бъде умерен, временно силен, но към вечерта ще отслабне. Минималните температури ще са между 2° и 7°, а максималните отново ще достигат до около 14°.

В планините по високите части ще превали сняг, а по Черноморието ще бъде облачно с дъжд и по-силен вятър. Денят продължава да се увеличава и в София слънцето изгрява в 7 часа и 13 минути, а залязва в 19 часа и 50 минути.