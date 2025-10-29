Голямата звезда на Наполи Кевин Де Бройне претърпя успешна операция, съобщиха от италианския шампион. Белгиецът получи контузия при отбелязването на първия гол от дузпа през уикенда срещу Интер. Де Бройне веднага се хвана за задната част на дясното си бедро, преди да напусне терена.

По-късно прегледите разкриха разкъсване на бедрен мускул, което доведе до необходимостта от хирургическа интервенция.

"Както беше планирано, Кевин Де Бройне претърпя операция днес в Антверпен. Операцията премина успешно. Де Бройне ще продължи първата фаза на следоперативната си рехабилитация в Белгия", заявиха от клуба.

Наполи не предостави времева рамка за завръщането на 34-годишния футболист, но се предполага, че това няма да се случи до края на календарната година.