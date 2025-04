Де Минор и Музети намериха място в четвъртфиналите на Мастърса в Монте Карло

Алекс де Минор се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите ATP 1000 в Монте Карло с награден фонд 6 128 940 евро. Австралиецът се справи без проблем с №9 в схемата Даниил Медведев след 6:2, 6:2 за час и 12 минути.

Demon rising through the gears @alexdeminaur | @ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/8M3XyHu4O9

Руснакът игра нехарактерно слабо, като той спечели едва един от сервис геймовете си.

Поставеният под №8 де Минор очаква победителя от срещата между Григор Димитров и Алехандро Табийо.

Лоренцо Музети също намери място в Топ 8 на Мастърса в Княжеството, след като отстрани сънародника си Матео Беретини с 6:3, 6:3 за час и 34 минути.

Making all the right moves @Lorenzo1Musetti takes charge of the Italian derby with Berrettini@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/R7XEwTv10y