БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Дебютантът на Зимни олимпийски игри Калин Златков завърши 36-и в гигантския слалом

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Алпийски ски
Запази

Българинът подобри позицията си във второто спускане и финишира с общо време 2:39.08 минути в Бормио

калин златков ото лошо предвид възможностите гигантския слалом
Снимка: startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българският състезател по ски-алпийски дисциплини Калин Златков се класира на 36-о място в гигантския слалом при олимпийския си дебют на Игрите в Милано/Кортина.

25-годишният национал, който беше 40-и след първия манш с време 1:22.32 минути и изоставане от 8.40 секунди спрямо лидера, успя да подобри позицията си във второто спускане. В крайното класиране той записа общо време 2:39.08 минути на пистата "Стелвио“ в Бормио.

Вторият манш премина при тежки метеорологични условия – силен снеговалеж, мъгла и намалена видимост, особено в горната част на трасето. Златков остана на 14.08 секунди от олимпийския шампион Лукас Пинейро Бротен.

След стабилното си представяне в двата манша българинът приключи състезанието с напредък от четири позиции спрямо първото спускане и достойно класиране в дебюта си на олимпийската сцена.

Свързани статии:

Калин Златков завърши на 40-а позиция след първия манш на гигантския слалом в Милано/Кортина
Калин Златков завърши на 40-а позиция след първия манш на гигантския слалом в Милано/Кортина
Българинът стартира с №53 в гигантския слалом
Чете се за: 01:20 мин.
#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Калин Златков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?
2
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността...
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за случилото се?
3
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за...
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на Калушев за обучение
4
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на...
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа
5
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“
6
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
3
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
4
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
5
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
6
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...

Още от: Спорт

ЗОИ Милано/Кортина 2026: Калин Златков, ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом - втори манш (ВИДЕО)
ЗОИ Милано/Кортина 2026: Калин Златков, ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом - втори манш (ВИДЕО)
ЗОИ Милано/Кортина 2026: Калин Златков, ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом - първи манш (ВИДЕО) ЗОИ Милано/Кортина 2026: Калин Златков, ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом - първи манш (ВИДЕО)
ЗОИ Милано/Кортина: Калин Златков - ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (ГАЛЕРИЯ) ЗОИ Милано/Кортина: Калин Златков - ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (ГАЛЕРИЯ)
Калин Златков: Във втория манш рискувах повече, но направих грешки Калин Златков: Във втория манш рискувах повече, но направих грешки
Чете се за: 02:25 мин.
Лукас Пинейро Бротен донесе историческо първо олимпийско злато за Бразилия в гигантския слалом Лукас Пинейро Бротен донесе историческо първо олимпийско злато за Бразилия в гигантския слалом
Чете се за: 02:35 мин.
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в Милано/Кортина Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в Милано/Кортина
5791
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри
Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката,...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Две години след смъртта на Навални: Пет западни страни смятат, че е бил отровен Две години след смъртта на Навални: Пет западни страни смятат, че е бил отровен
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон на Мюнхенската конференция по сигурността Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон на Мюнхенската конференция по сигурността
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Зарязаха ритуално лозята в пловдивското село Брестовица (СНИМКИ) Зарязаха ритуално лозята в пловдивското село Брестовица (СНИМКИ)
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На конференцията по сигурността в Мюнхен: Марко Рубио с призив за...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Цените на храните: Повечето основни стоки, плодовете и зеленчуците...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
За Трифон Зарезан: Един тон червено вино раздават безплатно в Свети...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ