Ще има ли нова радост за България - гледайте женския спринт в биатлона по БНТ 1

от БНТ
Чете се за: 00:35 мин.
Спорт
Прякото предаване е от 15:40 ч. по БНТ 1

лора христова бронзов медал игрите милано кортина 2026 галерия
След подвига с бронзова стойност на Лора Христова в индивидуалната дисциплина е време за нови емоции с българско участие в биатлона на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

Ще успее ли отборът ни в състав Лора Христова, Милена Тодорова, Валентина Димитрова и Мария Здравкова да ни донесе още радост и нова сензация, този път в спринтовата дисциплина 7,5 км в Антхолц-Антерселва?

Нямаме търпение да разберем!

Гледайте състезанието днес, 14 февруари от 15:40 ч. по БНТ 1!

