Христо Янев: Посвещавам победа на хората, които вярват в нас

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев, бе доволен след победата над ЦСКА 1948 с 2:0 в мача от 21-ия кръг на Първа лига.
Наставникът отличи представянето на възпитаниците си.
"Доволен съм, разбира се. Много е трудно, не бих казал деликатно, да играе с един противник през няколко дни. Изиграхме много хитро мача, ако нямахме динамиката от мача за купата, то днес успяхме да си създадем положения, които да ни донесат победата. Ние знаем, че промяната на треньора не е от много голямо значение за този отбор. Въпросът е с кои футболисти ще излязат. Настроихме се бързо към това, което бе на терена", сподели той след срещата.
Според него отборът става все по-зрял с всеки следващ мач.
"Начинът, по който изиграхме мача днес вече ни прави малко по-различен отбор. Обикновено такива мачове ги губехме по много глупав начин. Сега взехме мач с много мисъл, с много рационални действия. Мога да кажа, че вече сме по-зрял отбор. Ние сме силни, когато имаме топката, когато конструираме нашите атаки. Теренът беше тежък, трябва да призная. На почивката коригирахме някои неща и мога да кажа, че след почивката стояхме добре и в двете фази на играта. Посвещавам победа на хората, които вярват в нас. Онези, които ни подкрепят, онези, които ни дават тласък. Тя е за всички тях", заяви Христо Янев.