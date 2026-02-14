БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Христо Янев: Посвещавам победа на хората, които вярват в нас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на ЦСКА вярвам че отборът става все по-зрял с всеки следващ мач.

Христо Янев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев, бе доволен след победата над ЦСКА 1948 с 2:0 в мача от 21-ия кръг на Първа лига.

Наставникът отличи представянето на възпитаниците си.

"Доволен съм, разбира се. Много е трудно, не бих казал деликатно, да играе с един противник през няколко дни. Изиграхме много хитро мача, ако нямахме динамиката от мача за купата, то днес успяхме да си създадем положения, които да ни донесат победата. Ние знаем, че промяната на треньора не е от много голямо значение за този отбор. Въпросът е с кои футболисти ще излязат. Настроихме се бързо към това, което бе на терена", сподели той след срещата.

Според него отборът става все по-зрял с всеки следващ мач.

"Начинът, по който изиграхме мача днес вече ни прави малко по-различен отбор. Обикновено такива мачове ги губехме по много глупав начин. Сега взехме мач с много мисъл, с много рационални действия. Мога да кажа, че вече сме по-зрял отбор. Ние сме силни, когато имаме топката, когато конструираме нашите атаки. Теренът беше тежък, трябва да призная. На почивката коригирахме някои неща и мога да кажа, че след почивката стояхме добре и в двете фази на играта. Посвещавам победа на хората, които вярват в нас. Онези, които ни подкрепят, онези, които ни дават тласък. Тя е за всички тях", заяви Христо Янев.

Свързани статии:

ЦСКА постигна втора победа над ЦСКА 1948 в рамките на четири дни
ЦСКА постигна втора победа над ЦСКА 1948 в рамките на четири дни
Нов успех за възпитаниците на Христо Янев.
Чете се за: 02:00 мин.
#Христо Янев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?
2
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността...
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за случилото се?
3
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за...
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на Калушев за обучение
4
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на...
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа
5
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в Милано/Кортина
6
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
3
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
4
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
5
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
6
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...

Още от: Футбол

Александър Александров: Трябва да върнем настроението на отбора
Александър Александров: Трябва да върнем настроението на отбора
ЦСКА постигна втора победа над ЦСКА 1948 в рамките на четири дни ЦСКА постигна втора победа над ЦСКА 1948 в рамките на четири дни
Чете се за: 02:00 мин.
Тотнъм назначи хърватин за треньор до края на сезона Тотнъм назначи хърватин за треньор до края на сезона
Чете се за: 01:40 мин.
Добра и лоша новина за Барселона преди домакинството на Жирона Добра и лоша новина за Барселона преди домакинството на Жирона
Чете се за: 01:27 мин.
Роби Кийн сред вариантите за мениджър на Тотнъм преди двубоите на Ференцварош с Лудогорец Роби Кийн сред вариантите за мениджър на Тотнъм преди двубоите на Ференцварош с Лудогорец
Чете се за: 01:45 мин.
Хулио Веласкес с респект към Ботев (Пд): Заслужават да са по-напред в класирането Хулио Веласкес с респект към Ботев (Пд): Заслужават да са по-напред в класирането
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Кризата с горивата се задълбочава в Куба, как се справят кубинците? (СНИМКИ)
Кризата с горивата се задълбочава в Куба, как се справят кубинците?...
Чете се за: 03:20 мин.
Латинска Америка
Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Две години след смъртта на Навални: Пет западни страни смятат, че е бил отровен Две години след смъртта на Навални: Пет западни страни смятат, че е бил отровен
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон на Мюнхенската...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Всичко е любов: София е в празнично настроение за 14 февруари (СНИМКИ)
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
На конференцията по сигурността в Мюнхен: Марко Рубио с призив за...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Цените на храните: Повечето основни стоки, плодовете и зеленчуците...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ