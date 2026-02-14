БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЦСКА постигна втора победа над ЦСКА 1948 в рамките на четири дни

Нов успех за възпитаниците на Христо Янев.

ЦСКА
Снимка: Startphoto.bg
ЦСКА постигна втора победа срещу ЦСКА 1948 в рамките само на четири дни. Тимът на Христо Янев отново спечели с 2:0, този път обаче мачът бе за първенство.

Във вторник ЦСКА си осигури участие на полуфинал за Купата на България след успех със същия резултат над същия съперник, но на стадион "Васил Левски".

Домакините първи стигнаха до по-опасна ситуация, но Русев не успя да засече остро подаване отдясно.

В края на първата част гостите нанесоха своя удар. След центриране на Турицов топката достигна до Перейра в наказателното поле, който с премерен изстрел откри резултата. Малко преди това домакините бяха принудени да извършат промяна заради контузия на Русев, което разстрои подредбата им в заключителните минути преди почивката.

След паузата съставът на Христо Янев опита да наложи контрол и създаде няколко атаки, но без да стигне до чисто голово положение. Най-добрият шанс за изравняване се откри пред Медина, който стреля неточно от добра позиция, а вратарят Лапоухов се намеси решително.

В края на мача гостите сложиха точка на спора. След удар на Брахими, срещнал гредата, Ебонг бе най-съобразителен при добавката и оформи крайното 2:0.

След кръга ЦСКА събира 37 точки и се доближава до челните позиции, докато ЦСКА 1948 остава с 40 на втората позиция в подреждането. Победата затвърждава възходящата форма на „червените“ в решителната фаза на сезона.

#ЦСКА 1948

