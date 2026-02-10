ЦСКА матира ЦСКА 1948 по пътя към Топ 4 за Купата

ЦСКА заслужи своето място на полуфиналите в турнира за Купата на България. Селекцията на Христо Янев матира ЦСКА 1948 в първия четвъртфинал, изиграна на Националния стадион "Васил Левски".

Своите имена сред голмайсторите за "червените" от Борисовата градина записаха Йоанис Питас и Макс Ебонг, който се отчете с дебютното си попадение. Домакините имаха предимство, особено през първото полувреме, когато пропуснаха доста възможности. Съставът на Иван Стоянов показа доста по-добро лице в хода на второто, но така и не успя да порази целта.

Следващият съперник в надпреварата на ЦСКА ще стане ясен на по-късен етап. Освен това отборът от Бистрица ще приеме днешния съперник на своя стадион в мач от Първа лига, като това ще се случи на 14 февруари (събота).

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от CSKA Sofia FC (@cskasofiafc)





Домакините стартираха доста по-активни, създавайки две положения още в първите 5 минути игра. Мохамед Брахими комбинира с Лео Перейра, а ударът на последния се оплете във външната част на мрежата. Нямаше и 30 секунди след това, като Димитър Шейтанов парира шут на Йоанис Питас.

В 9-та минута натискът на тима от Борисовата градина се увенча с успех. Исак Соле и Брахими разиграха. Последният центрира в наказателното поле, където Питас се оказа на точното място в точното време и засече, за да прати топката във вратата, пазена от Шейтанов.

Домакинският тим продължи с възможностите и след лоша отбита топка Анхело Мартино стреля в аут.

В хода на първото полувреме играта бе спряна за няколко минути, тъй като Радослав Гидженов бе неволно ударен с лакът от Соле. Наложи се лекарска помощ за главния рефер, който поднови играта.

В 25-та минута домакините получиха още една сериозна възможност. Брахими проби и за момент остана сам, но стреля неточно в посока вратата на Шейтанов.

Тимът от Борисовата градина продължи да има надмощие и след поредната си атака, при която Мартино опита подаване към Питас, но Шейтанов се намеси във важен момент и предотврати удар на кипъреца.

Гостите стигнаха до първия си удар едва в добавеното време на първото полувреме. Тогава след центриране от пряк свободен удар Елиас Франко стреля над вратата.

Домакинският тим бе на път да удвои преднината си малко след това. Иван Турицов стреля опасно отвъд наказателното поле, но топката премина на сантиметри от вратата.

Отборът от Бистрица имаше право на последен шут в края на първата част, когато Хосе Карлос Мартинес изпробва рефлексите на Фьодор Лаппухов, а миг по-късно няколко играчи на домакините блокираха топката.

Гостуващият отбор имаше възможност да изравни при подновяването на играта. Георгри Русев излезе на стрелкова позиция, но по никакъв начин не затрудни Лапоухов.

Последва затишие пред двете врати, като в средата на второто полувреме единствено Перейра стреля от далечна дистанция без да притесни вратаря на гостите.

„Червените“ от Борисовата градина нанесоха втория си удар в 74-та минута. Петко Панайотов центрира от корнер, където на първа греда се намираше Макс Ебонг, който надскочи съперниковата отбрана и с глава матира Шейтанов.

Отборът от Бистрица направи опит да си стъпи на краката. В 84-та минута Лапоухов изби изстрел на Мамаду Диало. Топката попадна в Борислав Цонев, но и неговият шут бе отразен от стража. 5 минути по-късно Леандро Годой можеше да направи резултата класически, отчитайки се с шут, минал покрай вратата.

В края гостуващият отбор отново не успя да отбележи, тъй като Русев бе неточен.