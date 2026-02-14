БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Александров: Трябва да върнем настроението на отбора

Треньорът на ЦСКА 1948 е категоричен, че възпитаниците му трябва да подобрят всеки един аспект от играта си.

Александър Александров
Снимка: Startphoto.bg
Треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров остана разочарован след поражението с 0:2 от ЦСКА в двубой от 21-ия кръг на Първа лига.

Столичният отбор загуби за втори път от същия опонент в рамките на четири дни, след като отстъпи и в четвъртфинален двубой за Купата на България.

"Не ни достигна да отбележим гол. Създадохме достатъчно положения срещу гостите. Имахме чиста ситуация на Диало, но не се организирахме за техния преход. Бяхме с човек по-малко, когато ни отбелязаха и то в най-трудния момент. Опитахме се да обърнем нещата и да заиграем с двама нападатели и по-атакуващо. Не ни достигнаха силите. Изиграхме по-добър мач в сравнение с този през седмицата. Решението е работа, работа", заяви той след срещата.

Наставникът е категоричен, че възпитаниците му трябва да подобрят всеки един аспект от играта си.

"Трябва да върнем настроението на отбора и да се вкарват голове, както и да се създават ситуации, но да не допускаме голове. Ще работим върху всяка една фаза", добави Александър Александров.

