Везенков спази традицията за 18 поред на Олимпиакос в Гърция

Александър Везенков отново бе на ниво и се оказа сред основните фактори за 18-ия пореден успех на Олимпиакос в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници взеха своето при визитата си на Ираклис след 95:70 в среща от 19-ия кръг.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година затвърди тенденцията, че се намира в страхотна форма. Българският национал постави името си сред реализаторите и не бе далече от дабъл-дабъл. Крилото остави на сметката си 21 точки, 7 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки за 34 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 6/8 от средна дистанция, 2/5 отвъд дъгата и 3/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Селекцията на Йоргос Барцокас продължава да се намира еднолично на върха във временното класиране с пълен актив от 18 победи. Следващият мач за Везенков и компания в шампионата ще бъде на 8 март, когато ще домакинстват на ПАОК.

Гостите не срещнаха проблеми да се сдобият с водачеството още във встъпителните минути по пътя към аванс от 12 точки в края на откриващия период. Домакините предложиха доста повече аргументи в нападение през втората част, но „червено-белите“ не се огънаха, прибирайки се в съблекалнята при 42:36.

Тимът от Пирея включи на обичайната си скорост в хода на второто полувреме и си припомни вкуса на двуцифрената разлика, която след 30 минути игрово време стигна 18 точки. В заключителната четвърт действащият шампион на Евролигата повтори упражнението и сложи точка на спора.

Еван Фурние изригна за участника в Евролигата с 32 точки, включително и с 4 точни стрелби зад дъгата. Алек Питърс го последва с 19.