Деца станаха лекари за ден в Детската болница в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Детската болница „Света Анастасия“ в Бургас днес се превърна в истинска детска клиника за плюшени пациенти. По повод Световния ден на сестринството 50 деца от детска градина „Звездица-Зорница“ влязоха в ролята на малки лекари и медицински сестри, за да поздравят медицинските екипи по нестандартен и много емоционален начин.

Облечени в специални униформи, децата преминаха през няколко станции за лечение на плюшени играчки. Те преглеждаха Мечо със слушалки, правеха му инхалации, гледаха коремчето му с ехограф и лекуваха ранената му лапичка с подвижен рентген.

Освен много усмивки и игри, инициативата имаше и важна цел – най-малките да се запознаят отблизо с работата на медицинските сестри и да преодолеят страха от болницата и лекарските кабинети.

В знак на благодарност децата поздравиха екипа на болницата с песни и пожелания, а накрая всяко от тях получи диплома за „малък помощник на медицинските сестри“.

Заради големия интерес инициативата продължава и утре, когато още бургаски деца ще помагат в лечението на плюшените пациенти.

#лекари за един ден #Бургас #детска болница #деца

