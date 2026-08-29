Дейвид Бекъм отпадна от битката за Нант, два британски фонда искат клуба

Възможността Дейвид Бекъм да участва в придобиването на Нант вече е отпаднала, но интересът към френския клуб остава сериозен. Два британски инвестиционни фонда продължават да разглеждат възможността да купят "канарчетата“ и да сложат край на продължителната ера на Валдемар Кита начело на клуба.

През последните дни във Франция се появиха информации за три различни предложения за придобиването на Нант. Едното от тях беше свързвано с бившия английски национал Дейвид Бекъм, но този вариант вече не стои на дневен ред.

Втората възможност включва бившия нападател на Нант Никола Уедек, който е свързван с други местни фигури и британски инвестиционен фонд. Отделно от това интерес проявява и друг британски фонд, чиято дейност е свързана с търговия на финансовите пазари. Именно тази кандидатура на този етап се смята за една от най-сериозните.

От обкръжението на президента Валдемар Кита признават, че има проявен интерес, контакти и разговори, но подчертават, че към момента няма нищо конкретно.

Спекулациите около евентуална смяна на собствеността на Нант не са новост. Темата се появява многократно през близо 20-годишното управление на Кита, а част от предишните преговори са достигали до напреднал етап, преди да пропаднат заради липса на банкови гаранции или промяна в позицията на собственика.

По-рано през август се появиха информации и за протокол за споразумение при определени финансови условия около 70 милиона евро. Това обаче не означава, че продажбата е близо до приключване. Според последните информации споменаваната в публичното пространство цена от 100 милиона евро не отговаря на реалността.

Самият Кита преди около месец отрече да е подписвал каквото и да било, но остави отворена вратата за евентуална сделка. Той заяви, че няма проблем да продаде Нант, стига да се появи кандидат, готов да плати необходимата сума.

Ситуацията около клуба може да ускори подобен процес. Последните сезони донесоха сериозни разочарования след периода, в който Нант спечели Купата на Франция и участва в европейските клубни турнири.

През май "канарчетата“ изпаднаха в Лига 2, а новият сезон също започна кошмарно. Три поражения в първите три кръга доведоха и до уволнението на Мишел Дер Закарян.

Към спортната криза се добавя и все по-сериозното недоволство на част от привържениците срещу управлението на Валдемар Кита. На този фон интересът от британските инвеститори отново поставя на дневен ред въпроса дали близо 20-годишната ера на Кита в Нант не е към своя край.