БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Следващата седмица президентът Илияна Йотова ще обяви...
Чете се за: 02:02 мин.
При посещението на премиера в Струмяни не са...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дейвид Бекъм отпадна от битката за Нант, два британски фонда искат клуба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
Запази

Ерата на Валдемар Кита при "канарчетата“ може да приключи след близо две десетилетия, но към момента няма конкретна договорка за продажба

Дейвид Бекъм отпадна от битката за Нант, два британски фонда искат клуба
Слушай новината

Възможността Дейвид Бекъм да участва в придобиването на Нант вече е отпаднала, но интересът към френския клуб остава сериозен. Два британски инвестиционни фонда продължават да разглеждат възможността да купят "канарчетата“ и да сложат край на продължителната ера на Валдемар Кита начело на клуба.

През последните дни във Франция се появиха информации за три различни предложения за придобиването на Нант. Едното от тях беше свързвано с бившия английски национал Дейвид Бекъм, но този вариант вече не стои на дневен ред.

Втората възможност включва бившия нападател на Нант Никола Уедек, който е свързван с други местни фигури и британски инвестиционен фонд. Отделно от това интерес проявява и друг британски фонд, чиято дейност е свързана с търговия на финансовите пазари. Именно тази кандидатура на този етап се смята за една от най-сериозните.

От обкръжението на президента Валдемар Кита признават, че има проявен интерес, контакти и разговори, но подчертават, че към момента няма нищо конкретно.

Спекулациите около евентуална смяна на собствеността на Нант не са новост. Темата се появява многократно през близо 20-годишното управление на Кита, а част от предишните преговори са достигали до напреднал етап, преди да пропаднат заради липса на банкови гаранции или промяна в позицията на собственика.

По-рано през август се появиха информации и за протокол за споразумение при определени финансови условия около 70 милиона евро. Това обаче не означава, че продажбата е близо до приключване. Според последните информации споменаваната в публичното пространство цена от 100 милиона евро не отговаря на реалността.

Самият Кита преди около месец отрече да е подписвал каквото и да било, но остави отворена вратата за евентуална сделка. Той заяви, че няма проблем да продаде Нант, стига да се появи кандидат, готов да плати необходимата сума.

Ситуацията около клуба може да ускори подобен процес. Последните сезони донесоха сериозни разочарования след периода, в който Нант спечели Купата на Франция и участва в европейските клубни турнири.

През май "канарчетата“ изпаднаха в Лига 2, а новият сезон също започна кошмарно. Три поражения в първите три кръга доведоха и до уволнението на Мишел Дер Закарян.

Към спортната криза се добавя и все по-сериозното недоволство на част от привържениците срещу управлението на Валдемар Кита. На този фон интересът от британските инвеститори отново поставя на дневен ред въпроса дали близо 20-годишната ера на Кита в Нант не е към своя край.

#Валдемар Кита #ФК Нант

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в столичния кв. „Христо Ботев“
2
Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в столичния...
Жена бе задържана при посещението на Румен Радев в Струмяни, премиерът разпореди проверка (ОБЗОР)
3
Жена бе задържана при посещението на Румен Радев в Струмяни,...
Здравният министър разпореди проверка на Гложенския манастир
4
Здравният министър разпореди проверка на Гложенския манастир
Неправомерна жътва: Стопанин от Монтанско откри нивата си от 137 декара слънчоглед напълно ожъната
5
Неправомерна жътва: Стопанин от Монтанско откри нивата си от 137...
Временно спират издаването на български паспорти с 10-годишна валидност
6
Временно спират издаването на български паспорти с 10-годишна...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
3
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Европейски футбол

Рубен Аморим: Този мач показа, че имаме още страшно много работа
Рубен Аморим: Този мач показа, че имаме още страшно много работа
Ендрик отново в трудна ситуация в Реал Мадрид заради контузия и нов конкурент Ендрик отново в трудна ситуация в Реал Мадрид заради контузия и нов конкурент
Чете се за: 02:55 мин.
Ливърпул договори трансфера на Брадли Баркола за до 123 милиона паунда Ливърпул договори трансфера на Брадли Баркола за до 123 милиона паунда
Чете се за: 02:27 мин.
Мануел Нойер с два исторически юбилея при разгром на Байерн Мануел Нойер с два исторически юбилея при разгром на Байерн
Чете се за: 02:27 мин.
Енцо Фернандес се е разбрал с Манчестър Сити за личните си условия Енцо Фернандес се е разбрал с Манчестър Сити за личните си условия
Чете се за: 01:35 мин.
Франк Лампард: Като треньор съм някъде по средата между Моуриньо и Анчелоти Франк Лампард: Като треньор съм някъде по средата между Моуриньо и Анчелоти
Чете се за: 04:55 мин.

Водещи новини

Следващата седмица президентът Илияна Йотова ще обяви името на кандидата за вицепрезидент
Следващата седмица президентът Илияна Йотова ще обяви името на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
При посещението на премиера в Струмяни не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите, да се срещнат и да поставят своите въпроси, зявяват от правителствената пресслужба При посещението на премиера в Струмяни не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите, да се срещнат и да поставят своите въпроси, зявяват от правителствената пресслужба
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Николай Денков за случилото се в Струмяни: Видяхме продължение на линията, в която управляващите не търпят критика Николай Денков за случилото се в Струмяни: Видяхме продължение на линията, в която управляващите не търпят критика
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Иван Ангелов, ПБ, за случая в Струмяни: Премиерът изобщо не е разбрал какво се случва, бил е на друго място Иван Ангелов, ПБ, за случая в Струмяни: Премиерът изобщо не е разбрал какво се случва, бил е на друго място
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Десетки евакуирани в 5 сутринта заради горящо заведение в Созопол
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
България изразява солидарност с народите на Непал и Китай, написа...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Аполония" си спомня за Михаил Заимов
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Кафява мечка изяде 150 кг мед и повреди кошери край асеновградското...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ