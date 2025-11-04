дейвид бекъм получи рицарско звание

Британската футболна легенда Дейвид Бекъм официално получи рицарско звание на церемония в замъка Уиндзор. С това признание той вече носи титлата „Сър Дейвид Бекъм“, заради огромния си принос към спорта и дългогодишната му благотворителна дейност.

Бекъм сподели, че е „изключително горд“ и посвети отличието на своето семейство, треньори и фенове, които винаги са го подкрепяли.

По време на впечатляващата си кариера той е бил капитан на националния отбор на Англия и е играл за някои от най-големите клубове в света – Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Лос Анджелис Галакси и Пари Сен Жермен.

След края на активната си кариера Бекъм продължава да работи в спорта и да участва в кампании в подкрепа на младежи и социални каузи. Новото му звание е признание не само за постиженията му на терена, но и за неговата роля като вдъхновяваща фигура извън него.