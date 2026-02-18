Дело срещу социалните мрежи: Зукърбърг пред съд за безопасността на Фейсбук

В Съединените щати започва ключово съдебно дело, което може да промени правилата за социалните мрежи. Очаква се показания да даде изпълнителният директор на Meta Марк Зукърбърг.

Процесът може да се превърне в прецедент, защото поставя въпроса доколко социалните платформи носят отговорност за съдържанието и влиянието си върху младите хора. Според адвокатите на ищеца мрежите умишлено са „създали пристрастяване“ сред тийнейджърите.

Зукърбърг вече е говорил по темата пред Конгреса, но сега за първи път ще трябва да отговаря пред съдебно жури на въпроса колко безопасен е Facebook за младите потребители.