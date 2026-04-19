Делян Пеевски: Нашият път и нашата кауза остават непроменени

Нашият път и нашата кауза остават непроменени. Това написа във Фейсбук лидерът на ДПС Делян Пеевски след края на изборния ден.

"Скъпи приятели и съмишленици, членове и активисти на ДПС, за ДПС изборите никога не са били самоцел, а само стъпка към осъществяването по най-добрия начин на нашата кауза - хората. Тази вечер аз се обръщам към вас с много вълнение, за да ви кажа, че вие сте герои и аз се гордея с вас за това, което постигнахте на тези избори, при тези условия", написа във Фейсбук Пеевски.

"Вие устояхте на безпрецедентен от времето на т.нар. “Възродителен процес” натиск, на който бяхте подложени от МВР и цялото служебно правителство, използвали властта си да осигурят нечестно изборно предимство, за сметка на репресии срещу членове и симпатизанти на ДПС. Уверявам ви, че всеки един ще бъде защитен и справедливостта ще възтържествува, а на виновните ще бъде потърсена отговорност с всички средства на демократичната и правова държава. Нашият път и нашата кауза остават непроменени, хората знаят, че могат винаги да разчитат на нас и заедно ще успеем. Благодаря ви, обичам ви!"