Денчева продължава към четвъртфиналите на двойки в Пазарджик

Росица Денчева класира за четвъртфиналите на двойки на международния турнир по тенис за жени на клей на базата на ТК Фаворит" в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

Българката и гъркинята Марта Матула надделяха над Диа Евтимова и Алекса Каратанчева с 6:3, 7:5 за 86 минути.

Те наваксаха ранен пробив пасив в първия сет, а във втората част първоначално пропиляха аванс от 4:1, но все пак спечелиха срещу 38-годишната бивша националка Евтимова и 18-годишната Каратанчева след късна серия от три поредни гейма.

Денчева и Матула в четвъртък ще срещнат поставените под №2 италианки Анастасия Абанято и Самира Де Стефано.

Росица Денчева и Елизара Янева по-рано днес се класираха за втория кръг в надпреварата на сингъл.