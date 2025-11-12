БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Деница Манолова отпадна от състава на България за мача с Азербайджан от квалификациите за Евробаскет 2027

България излиза срещу Азербайджан днес в 13:00 ч. в “Двореца на спорта” в Баку.

Деница Манолова отпадна от състава на България за мача с Азербайджан от квалификациите за Евробаскет 2027
Селекционерът на женския национален отбор на България Таня Гатева избра групата от състезателки за първия мач от квалификациите за Евробаскет 2027. Днес от 13.00 ч. българско време “лъвиците” излизат срещу Азербайджан в “Двореца на спорта”, в Баку.

От състава на България за срещата днес отпада Деница Манолова.

Ето на кои състезателки залага Таня Гатева:

Гергана Иванова

Карина Константинова

Катрин Стоичкова

Радостина Христова

Борислава Христова

Илияна Георгиева

Янина Тодорова

Юлияна Вълчева

Валерия Алексиева

Преслава Колева

Ивана Бонева

Кайла Хилсман

На 15 ноември (събота) националките ще гостуват на Украйна. Двубоят ще се проведе от 18.30 часа в „Олимпийски център“ в латвийската столица Рига. На 18 ноември (вторник) от 19.00 часа в „Арена Ботевград“ българките приемат Черна гора.

#Таня Гатева #Деница Манолова #Женски национален отбор по баскетбол

