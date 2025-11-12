Женският национален отбор на България стартира квалификационната си кампания за Евробаскет 2027

Националният отбор на България беше поставен като фаворит в своята група Е преди старта на квалификациите за Евробаскет 2027 за жени, сочи официалният сайт на Международната централа (ФИБА), цитиран от Българската федерация по баскетбол.

„Може да се окаже епична битка за надмощие, като България е лек фаворит, а класните Борислава Христова и Кайла Хилсман са готови да го покажат. Черна гора е в преход, като няколко опитни състезателки се оттеглят, Украйна е постоянна заплаха с брилянтната Алина Ягупова, докато Азербайджан е на 103-то място в света, което отразява перспективите им“, смятат анализаторите.

Селекцията на старши треньора Таня Гатева ще даде старт на битките в групата с визита на Азербайджан днес от 13.00 часа българско време в „Двореца на спорта“ в Баку.

"Това е съставът, който според нас е най-подготвен в момента. Има още няколко момичета, които могат да попаднат, но в този прозорец това е моето решение. Здрави са всички, има болежки, но медицинският щаб работи усилено, за да ги отстрани. Няма да подценим нито един отбор в групата. Смятам, че всички съперници са преодолими. Всичко зависи от нас. Искам нашият отбор във всеки следващ мач да показва и развива своя потенциал", коментира Гатева преди отпътуването на тима ни за Баку.

В състава на България попаднаха Гергана Иванова, Карина Константинова, Катрин Стоичкова, Радостина Христова, Борислава Христова, Илияна Георгиева, Деница Манолова, Янина Тодорова, Юлияна Вълчева, Валерия Алексиева, Преслава Колева, Ивана Бонева и натурализираната американка Кайла Хилсман.

На 15 ноември (събота) националките ще гостуват на Украйна. Двубоят ще се проведе от 18.30 часа в „Олимпийски център“ в латвийската столица Рига. На 18 ноември (вторник) от 19.00 часа в „Арена Ботевград“ българките приемат Черна гора.