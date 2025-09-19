БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Денислав Иванов: Титлата на националите по баскетбол на колички ни носи не само спортна, но и емоционална дълбока стойност

от БНТ
Чете се за: 07:05 мин.
Спорт
Селекционерът на българския национален отбор по баскетбол на колички отличи успеха от европейското първенство в Самоков.

Денислав Иванов
Снимка: Българска федерация по баскетбол
Селекционерът на българския национален отбор по баскетбол на колички Денислав Иванов е на мнение, че тимът върви в правилна посока и спечелването на титлата на европейското първенство в Самоков, Дивизия C е доказателство за този факт.

Златото е историческо за българите, които за първи път триумфираха на шампионат на Стария континент и по този начин се изкачиха в Дивизия B. Според него тази титла носи не само спортна, но и емоционално дълбока стойност.

В интервю за Българската федерация по баскетбол той коментира и какво е означавало за тима да стане шампион пред родна публика.

Какво е чувството да изведете един отбор до европейска титла в спорт, в който се надвишават човешките възможности?

Чувството е изключително удовлетворяващо. Като се има предвид трудностите, които срещаме всеки ден, този успех ни вдъхва надежда и мотивация. Той е доказателство, че вървим в правилната посока.

Спечелихте категорично всичките си мачове. На какво се дължи този успех?

На първо място – на щаба и екипа от професионалисти, които работят със състезателите. Тяхната отдаденост в спортно-техническата, тактическата и физическата подготовка бе решаваща. След това – на ръководството. Благодарение на президента на БКХУ Левски Офелия Кънева и мениджъра Владимир Искров имаме отлични условия за подготовка, тъй като почти всички състезатели на националния отбор са именно от БКХУ Левски. Те осигуряват девет тренировки седмично, съчетание между зала и фитнес, хранителен режим и работа с доказани специалисти. Състезателите съчетават спорт и образование, а разходите им се поемат. Министерството на спорта, Българската баскетболна федерация с президента Георги Глушков и мениджъра на баскетбола на колички Иван Ценов също изиграха ключова роля, като осигуриха лагери в София и Самоков и контролни срещи в чужбина.

Искам да благодаря специално и на г-н Тити Папазов, президент на БК Левски, за неговата постоянна подкрепа. И накрая нашите състезатели. Капитанът Антон Фиков е вече утвърден като най-добрия български състезател в спорта за хора с двигателни затруднения. Опитът му от Серия А в Италия, където стана шампион, беше безценен. Алексей Асенов също донесе голям принос със своята класа, натрупана в турската лига на най-високо ниво. Огромна е и ролята на Рамазан Юксуз, Ясин Ташдемир и Атила Муталиб. Тримата се вписаха чудесно и оправдаха доверието. Благодарни сме на Президентството за успешния процес по натурализацията на Юксуз и Ташдемир. Това ядро на отбора, съставено от тези доказани състезатели, заедно с младите играчи, които са бъдещето на отбора, показаха характер и амбиция. Сигурен съм, че тепърва ще жънат още по-големи успехи.

Това е първа титла в историята на отбора. Прави ли това златото още по-специално?

Разбира се. Историческите успехи винаги носят по-голяма емоция. За този отбор златото е не просто медал, а символ на прогрес, ново начало и вдъхновение за бъдещето.

Колко важен фактор беше това, че станахте шампиони пред родна публика?

Това беше огромен фактор. Европейското първенство в Самоков бе организирано на изключително високо ниво благодарение на партньорството между БКХУ „Левски“ и Българската баскетболна федерация. Особено важно значение имаше турнирът „Basketball Inclusive Games“ през 2024 г., организиран от БКХУ „Левски“, както и посещението на генералния секретар на IWBF Europe, Петър Тучек, на този турнир. Именно това запали желанието европейското първенство Дивизия C да се проведе в България. За нас обаче най-ценното бе усещането от подкрепата на публиката. Когато чуваш хората зад гърба си, намираш сили да дадеш още повече. Това бе най-голямата мотивация – да донесем резултати и гордост за България.

Как бихте оценили конкуренцията на първенството и представянето на вашия тим?

Конкуренцията беше сериозна, но ние бяхме подготвени и знаехме какво да очакваме. Отборът показа постоянство и сплотеност. Затова заслужено стигнахме до титлата.

Тимът си осигури изкачване в Дивизия Б за първи път в историята си. Какво означава това за неговото развитие?

Това е важна крачка напред и ясен знак за развитието на националния отбор по баскетбол на колички. Показахме, че вече сме конкурентоспособни на по-високо ниво и имаме потенциал за още по-големи успехи в бъдеще. Естествено, за да постигнем успехи на по-високо ниво, е необходимо засилване на тренировъчния процес, работа върху слабите ни страни, както и системна работа с най-младите ни състезатели и нови таланти, които ще взимат пример от настоящите и ще поемат щафетата в бъдеще.

Ще даде ли този успех нов стимул за развитието на спорта за хора с двигателни затруднения в нашата страна?

Надявам се този успех да даде силен стимул. Той е най-силната реклама – ще покаже на младите хора с двигателни затруднения, че спортът за хора с такива ограничения има перспектива и че в него могат да постигнат големи резултати. Надявам се това ще доведе до повече интерес, подкрепа и инвестиции.

Това е първа титла за вас като треньор на този тим. Колко специална е тя ? 

Тази титла е изключително специална, защото я постигнахме заедно с отбор, който пише история. За мен тя е сред най-ценните успехи в кариерата ми, защото носи не само спортна, но и дълбока емоционална стойност. Най-големият фактор е, че този успех е за България.

