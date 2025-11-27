БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:17 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

Бостън Селтикс сложи край на рекордната победна серия на Детройт Пистънс

Всичко по-интересно от мачовете в Националната баскетболна асоциация.

Бостън Селтикс Дерик Уайт
Снимка: БТА
Бостън Селтикс победи Детройт Пистънс със 117:114 в мач от турнира НБА Къп, част от Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада.

С това „келтите“ сложиха край на рекордната победна серия на Детройт от 13 поредни успеха и подобриха собствения си баланс на 10-8. За тима от Мичиган това беше едва трето поражение от началото на сезона. При изоставане от 3 точки в последните секунди от срещата, срещу звездата на „буталата“ Кейд Кънингам беше извършен фаул, с което той получи шанс да стреля три пъти от наказателната линия. Той реализира първите си два опита, но пропусна при третия, а Пейтън Причард овладя топката за Бостън и спечели нарушение. При 2,4 оставащи секунди Причард отбеляза и двата си наказателни удара и затвори срещата в полза на Селтикс. В група Б на Изток Орландо Меджик заема първото място с три победи от трите си изиграни двубоя, докато Детройт е втори с два успеха и едно поражение, а Бостън е трети с баланс от 2-2.

Най-резултатен за победителите беше Джейлън Браун с дабъл-дабъл от 33 точки и 10 борби. Дерик Уайт добави 27 точки и 7 борби, като 11 от точките му дойдоха в последните 5 минути на срещата. Причард се отчете с 16 точки, включително 4 от 7 вкарани стрелби отдалеч.

За Пистънс Кейд Кънингам записа второто си най-добро постижение от началото на сезона откъм резултатност с 42 точки, към които добави 5 асистенции и 8 борби, а Джейлън Дърън реализира дабъл-дабъл с 12 точки и 16 борби.

Оклахома Сити Тъндър надигра Минесота Тимбъруулвс със 113:105 за десета поредна победа и общ баланс от 18-1. След изоставане през всяка от първите три части, „вълците“ успяха да поведат в последната четвърт при малко под шест оставащи минути игра. Със серия от 20:11, обаче, Оклахома затвори срещата и вече има аванс от пет успеха пред втория в Западната конференция - Лос Анджелис Лейкърс. Тъндър води в групата си за Купата на НБА с баланс от 3-0, а Тимбъруулвс е с 2-2.

Шей Гилджъс-Алекзандър за пореден път блесна за „гръмотевиците“ с 40 точки, 6 асистенции и 6 борби, включително 15 от 17 успешни опита от наказателната линия. Айзея Хартенщайн помогна с 15 точки и 7 овладени топки, а Чет Холмгрен завърши с 12 точки и 9 борби.

За отбора от Минеаполис Антъни Едуардс се открои с 31 точки, 5 асистенции и 8 борби, а Терънс Шанън-джуниър реализира 18 точки с впечатляващата стопроцентова успеваемост от игра.

В пореден мач без звездата си Виктор Уембаняма, Сан Антонио Спърс надделя над Портланд Трейл Блейзърс със 115:102. С тази победа „шпорите“ запазиха шансовете си за класиране в следващата фаза на НБА Къп, като вече са с баланс от 2-1, наравно с лидера в групата Денвър Нъгетс. Отборът от Портланд е на четвърто място с две победи и две загуби.

В отсъствието на Уембаняма, Де'Арън Фокс зае лидерската позиция и реализира 37 точки, 8 асистенции и 6 борби. Девин Васел добави 23 точки и 6 борби, а Джулиан Шампани беше с дабъл-дабъл с 12 точки и 11 борби.

За Трейл Блейзърс Дени Авдия изравни Фокс по трите най-важни показателя с 37-те си точки, 8 асистенции и 6 борби. Той обаче получи малко помощ от съотборниците си и не успя да доведе отбора си до успеха.

Хюстън Рокетс постигна успех срещу Голдън Стейт Уориърс със 104:100 като гост. След победата тимът от Тексас вече е с баланс от 2-2 в групата от НБА Къп и заема третото място, докато Голдън Стейт е последен с 1-3.

Рийд Шепърд беше най-резултатен за „ракетите“ с 31 точки, 5 асистенции и 9 борби. Алперен Шенгюн завърши с 16 точки, 6 асистенции и 6 борби, а Амен Томпсън завърши с 10 точки и 14 борби.

Джими Бътлър поведе „воините“ с 21 точки, 5 асистенции и 5 борби, а Уил Ричард добави 18 точки и 6 борби. Стеф Къри допусна 7 грешки и завърши със скромните 14 точки при стрелба 2 от 9 от тройката, а Дреймънд Грийн се доближи до трипъл-дабъл с 12 точки, 8 асистенции и 9 борби.

@nba The action was nonstop — here’s how it went down. Catch the full experience from @houstonrockets vs. @warriors #NBA #Basketball #Rockets #Warriors ♬ original sound - NBA

Мемфис Гризлис победи Ню Орлиънс Пеликанс със 133:128 след продължение. Редовното време завърши при 122:122, а „гризлитата“ се ориентираха по-добре в допълнителната част, преодолявайки двете тройки на играча на Пеликанс Хосе Алварадо, и затвориха срещата. Мемфис се изкачи на второто място в групата си с баланс от 2-1, зад ЛА Лейкърс, а Ню Орлиънс е последен без победа от четири изиграни мача.

Джейрън Джаксън Джуниър отбеляза 27 точки за Гризлис, а Джейлън Уелс добави 25. Зак Еди завърши с дабъл-дабъл с 21 точки и 15 борби.

За „пеликаните“ Алварадо вкара 6 от 11 опита отдалеч за 24 точки, а Садик Бей записа 18 точки и 10 борби.

#НБА 2025/2026 #Детройт Пистънс #Национална баскетболна асоциация #Бостън Селтикс

Гергана Иванова се развихри и изпрати Касторс Брен в плейофите на Еврокъп
Гергана Иванова се развихри и изпрати Касторс Брен в плейофите на Еврокъп
България тръгва по дългия път на предварителните квалификации за Евробаскет 2029 България тръгва по дългия път на предварителните квалификации за Евробаскет 2029
Чете се за: 05:07 мин.
Берое приключи безславно в Еврокъп Берое приключи безславно в Еврокъп
Чете се за: 01:57 мин.
Везенков показа класа в Белград, но Милър-Макинтайър имаше последната дума (ВИДЕО) Везенков показа класа в Белград, но Милър-Макинтайър имаше последната дума (ВИДЕО)
Чете се за: 05:22 мин.
Партизан официално се раздели с легендата Желко Обрадович Партизан официално се раздели с легендата Желко Обрадович
Чете се за: 01:50 мин.
Монтана 2003 продължава да лети в Адриатическата лига Монтана 2003 продължава да лети в Адриатическата лига
Чете се за: 02:42 мин.

Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО) Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу? Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Откриха тялото на убит мъж в реката край Мадан
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Недекларирани цигулки задържаха митничарите на столичното летище
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили
Чете се за: 01:15 мин.
По света
