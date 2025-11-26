Партизан официално се раздели с легендата Желко Обрадович

Баскетболният гранд Партизан Белград потвърди официално раздялата си със старши треньора Желко Обрадович. Най-титулуваният европейски наставник публикува емоционално обръщение, с което обяви, че подава оставка.

В писмото си 65-годишният специалист подчертава, че решението идва като поемане на отговорност за слабия старт на сезона.

„Скъпи фенове на Партизан, преди четири години и половина се завърнах в любимия си клуб и започнах да изживявам най-красивата мечта заедно с вас. Искахме Партизан да се върне в Евролигата след 10-годишно отсъствие – и го постигнахме заедно.

Мачовете на нашия отбор се превърнаха в нещо повече от баскетбол – благодарение на вас, които го заслужавате най-много. За съжаление, дойде моментът да поема отговорност за всичко негативно през този сезон и затова подавам неотменимата си оставка“, пише легендата.

Обрадович отправи благодарности към ръководството, треньорския щаб, играчите и всички, които са работили за успехите на клуба, както и към спонсорите, но най-вече към феновете.

„Благодаря ви за безусловната подкрепа, уважението и любовта, които получавах през цялото време. Винаги ще бъда един от вас – вечно благодарен“, завърши легендата.

Желко Обрадович, деветкратен шампион на Евролигата, се завърна в Партизан през 2021 г. и успя да върне клуба сред европейския елит, печелейки трофеи в Адриатическата лига и сръбското първенство.