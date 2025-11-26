БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Желко Обрадович подаде оставка

Новината идва на фона на все по-напрегнатата атмосфера в Партизан.

Желко Обрадович
Най-титулуваният треньор в историята на европейския баскетбол Желко Обрадович е подал оставка като наставник на Партизан, съобщава сръбското издание Mozzart Sport. Новината идва на фона на все по-напрегнатата атмосфера в клуба, където в последните седмици 65-годишният специалист нееднократно отправя критики както към играчите, така и към ръководството заради незадоволителните резултати.

Сезонът в Евролигата се развива изключително тежко за „гробарите“ – тимът заема разочароващото 18-о място от 20 отбора, след като успя да спечели едва четири от първите 13 срещи.
Сега клубното ръководство е изправено пред ключово решение – дали да опита да убеди Обрадович да продължи работа, или да търси нов старши треньор. Това е особено чувствителен момент, тъй като именно под негово ръководство Партизан стигна до историческия си триумф в Евролигата през 1992 година, а завръщането му през 2021-а бе посрещнато със сериозни очаквания.

Обрадович е абсолютна легенда на европейските треньорски среди – деветкратен шампион на Евролигата с пет различни клуба. След завръщането си в Белград подписа тригодишен договор, а през 2024 г. удължи контракта си до края на сезон 2025/26. Под негово ръководство Партизан спечели Адриатическата лига през 2023 и 2025 г., а тази година добави и титлата в сръбското първенство.

Следващото изпитание за отбора в Евролигата е домакинството на Байерн Мюнхен на 4 декември — мач, който може да се окаже решаващ в контекста на треньорската криза.

