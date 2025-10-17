БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 02:45 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

Денислава Глушкова е полуфиналистка на сингъл на турнир в Ираклион

Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Българката е поставена под №1 в схемата на турнира.

денислава глушкова отпадна анталия
Снимка: БТА
Българката Денислава Глушкова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 хиляди долара.

Поставената под №1 Глушкова отстрани квалификантка Антония Стоянов (Нидерландия) с 6:1, 6:4 за 106 минути.

21-годишната софиянка взе първия сет със серия от пет поредни гейма, а във втората част тя поведе с 5:1, но на два пъти пропусна шанса да затвори мача при собствен сервис, като при 5:3 дори пропиля и два мачбола. Тя все пак не допусна обрат и с нов брейк в десетия гейм стигна до крайната победа.

16-годишната Стоянов прави първи стъпки в професионалния тенис при жените, след дебюта си във веригата на Международната федерация ITF в средата на миналата година. Тя е дъщеря на достигалата до 68-ото място в ранглистата на WТА бивша българка националка Любомира Бачева, но представя Нидерландия, където майка й и баща й Анатоли Стоянов от дълги години живеят и работят като треньори в собствена тенис академия.

