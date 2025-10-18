БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Денислава Глушкова не успя да довърши двубоя си в Ираклион

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

Поставената под №1 българка се отказа във втория сет.

Денислава Глушкова
Снимка: БФ Тенис

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 хиляди долара.

Поставената под №1 Глушкова се отказа срещу шестата в схемата Даря Лодикова (Русия) при резултат 2:6, 1:4 след 1:44 часа игра.

В началото на втория сет 21-годишната софиянка поиска медицинско прекъсване, след което остана няколко гейма на корта, но след края на петия реши, че не може да продължи срещата.

Преди тази среща българката записа три поредни успеха в надпреварата при само един загубен сет.

#Денислава Глушкова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
2
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)
3
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента...
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
4
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за...
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент с 50 лева
5
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент...
Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа
6
Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Български тенис

Първа титла за Елизара Янева на двойки от турнири на ITF
Първа титла за Елизара Янева на двойки от турнири на ITF
Денчева не успя да влезе в Топ 4 на турнир в Италия Денчева не успя да влезе в Топ 4 на турнир в Италия
Чете се за: 01:02 мин.
Динко Динев отпадна полуфиналите в Руанда Динко Динев отпадна полуфиналите в Руанда
Чете се за: 00:40 мин.
Първи финал за Елизара Янева на двойки на турнир от ITF Първи финал за Елизара Янева на двойки на турнир от ITF
Чете се за: 01:07 мин.
Росица Денчева е четвъртфиналистка на сингъл на тенис турнир в Италия Росица Денчева е четвъртфиналистка на сингъл на тенис турнир в Италия
Чете се за: 01:05 мин.
Росица Денчева и Елизара Янева ще бъдат съпернички на полуфиналите на двойки на тенис турнир в Италия Росица Денчева и Елизара Янева ще бъдат съпернички на полуфиналите на двойки на тенис турнир в Италия
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село" Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
18 курсанти от третия випуск военни лекари получиха първите си офицерски пагони 18 курсанти от третия випуск военни лекари получиха първите си офицерски пагони
Чете се за: 02:07 мин.
Общество
Обраха офиса на доброволците, спасявали хора в Елените
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Ден на траур в Созопол след катастрофата с трима загинали младежи
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
За нова схема за онлайн измами в платформите за продажба на стоки...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Слънцето си проправя път през облаците - кога ще бъде отново пролет...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ