Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Три жени загинаха при пожар в София
Денислава Глушкова приключи на четвъртфиналите в Анталия

Спорт
Унгарка спря българката в южната ни съседка.

денислава глушкова отпадна втория кръг тенис турнира куршумлийска баня
Българката Денислава Глушкова отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под номер 8 Глушкова загуби от водачката в схемата Амариса Тот (Унгария) с 1:6, 6:1, 2:6 след малко повече от два часа и половина игра.

Двубоят премина на приливи и отливи с колебливи периоди и за двете състезателки. 22-годишната софиянка допусна общо осем пробива – по четири в първия и в третия сет, в който Тот взе ранен аванс от 4:1 гейма и до края не допусна да бъде застигната.

#Денислава Глушкова

Експресна победа и полуфинал за Лидия Енчева в Хургада
Експресна победа и полуфинал за Лидия Енчева в Хургада
Спряха Янаки Милев на четвъртфинал в Анталия Спряха Янаки Милев на четвъртфинал в Анталия
Финал за Ива Йович в Хобарт Финал за Ива Йович в Хобарт
Съперникът на Григор Димитров в Австралия е на финал на турнира в Аделаида Съперникът на Григор Димитров в Австралия е на финал на турнира в Аделаида
Якуб Меншик и Себастиан Баес се срещат на финала в Окланд Якуб Меншик и Себастиан Баес се срещат на финала в Окланд
Мира Андреева и Виктория Мбоко ще спорят за титлата в Аделаида Мира Андреева и Виктория Мбоко ще спорят за титлата в Аделаида
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
У нас
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
У нас
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на КПК Правната комисия прие на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на КПК
У нас
"Отиваме на избори" - реакции от кулоарите "Отиваме на избори" - реакции от кулоарите
У нас
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к....
У нас
Частично бедствено положение заради ВиК аварията обяви кметът на...
У нас
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел...
У нас
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
По света
