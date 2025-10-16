БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Денислава Глушкова продължава към четвъртфиналите в Ираклион

Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 хиляди долара.

Поставената под №1 в схемата елиминира във втория кръг германката Ева Мари Ворачек със 7:5, 3:6, 6:1 след почти три часа и четвърт игра.

21-годишната софиянка на два пъти пропиля пробив аванс в началото, но все пак стигна до успеха в първия сет с ключов брейк в 12-ия гейм. Ворачек изравни, след като взе три поредни гейма във втората част, но в третата българката доминираше и затвори мача.

Така Глушкова ще играе утре за място на полуфиналите срещу квалификантката Антония Стоянов (Нидерландия).

#Денислава Глушкова

