Денислава Глушкова продължава към втория кръг в Анталия

Българката Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставена под номер 8 Глушкова стартира с успех срещу преминалата през квалификациите своя сънародничка Мелис Расим с 3:6, 6:3, 6:3 след два часа и половина игра.

22-годишната софиянка започна лошо и взе само един от първите шест гейма, с което загуби откриващия сет, но във втората част реализира два безответни пробива, за да изравни, а след това в решаващата трета тя пропиля ранен брейк аванс, но след това направи нова серия от три поредни гейма, за да триумфира.

Така за място на четвъртфиналите Глушкова ще играе утре срещу Бианка Барбулеску (Румъния).

Друга българка - 18-годишната Росица Денчева, вчера преодоля първия кръг поединично.

В надпреварата на двойки Мелис Расим и Беатрис Спасова ще стартират по-късно днес срещу представителките на домакините Айше Байлан и Зара Къркан.