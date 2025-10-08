БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Денислава Глушкова с победа в два тайбрека на турнир в Гърция

Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Надпреварата е с награден фонд 40 хиляди долара.

денислава глушкова победа сърбия
Българската тенисистка Денислава Глушкова се класира за третия кръг на единично на турнира на червени кортове в Ираклион (Гърция). Надпреварата е с награден фонд 40 хиляди долара.

Поставената под номер 6 Глушкова надделя над рускинята Ксения Зайцева със 7:6 (4), 7:6 (2) след три часа игра.

21-годишната софиянка на три пъти навакса пробив пасив в първия сет, който спечели със 7:4 точки в тайбрека.

Във втората част тя дръпна с 5:2, пропиля мачбол в осмия гейм при собствен сервис, след което допусна и изравняване за 5:5. Глушкова реализира нов брейк за 6:5, но в последствие пропусна още две възможности да си осигури победата при подаването си и отново се стигна до тайбрек. В него тя все пак триумфира, след като направи серия от шест поредни точки за 7:2.

Друга българка - Юлия Стаматова, ще играе по-късно днес във втория кръг срещу осмата в схемата Елена Руксандра Бертя (Румъния).

#Денислава Глушкова

