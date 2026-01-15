БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

Денвър Нъгетс победи Далас Маверикс за 28-и успех през сезона в НБА

Чете се за: 05:47 мин.
Спорт
Всичко по-интересно от мачовете в НБА.

Денвър Нъгетс Джамал Мъри
Снимка: БТА
Денвър Нъгетс победи Далас Маверикс със 118:109 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Тимът от щата Колорадо записа трети пореден успех и общо 28-и от началото на кампанията за общ баланс 28-13, докато Далас е с 15-26.

Избраният под №1 в миналогодишния драфт на НБА новобранец Купър Флаг се контузи в средата на втората четвърт, обръщайки глезена си и напусна срещата, преди да се завърне при 2:35 оставащи минути до полувремето. Той доигра частта, но не излезе отново на паркета през второто полувреме, с което постави тима си в трудна позиция. Далас вече беше без лидера си Антъни Дейвис, който ще отсъства над месец заради травма в китката.

Джамал Мъри поведе Денвър, който в пореден мач бе без звездата си Никола Йокич, отбелязвайки 33 точки. Арън Гордън помогна с 22, а Пейтън Уотсън - с 18.

За Маверикс Наджи Маршал беше най-резултатен с 24 точки, Брандън Уилямс добави 20 точки и 7 борби, а Кейлъб Мартин завърши с 15 точки.

@nba Quick rewind. Full recap. Here’s everything from tonight’s @Denver Nuggets vs. @Dallas Mavericks matchup #NBA #basketball #DallasMavericks #DenverNuggets ♬ original sound - NBA

Сакраменто Кингс надделя над Ню Йорк Никс със 112:101 в друг мач от вечерта. Старши треньорът на Никс Майк Браун се завърна в залата на бившия си отбор Сакраменто за пръв път, откакто беше уволнен в началото на сезон 2024/25, но не успя да се поздрави с успех. „Кралете“, които са предпоследни в Западната конференция с баланс от 11-30, взеха преднината още в първата четвърт и не я изпуснаха до края на двубоя, успявайки да измъкнат победата срещу вторите на Изток Никс, чийто баланс вече е 25-15.

ДеМар ДеРоузън поведе Сакраменто с 27 точки, задминавайки легендата Кевин Гарнет на 22-рото място във вечната ранглиста при реализаторите. Зак ЛаВийн добави 25 точки, а двама играчи на Кингс записаха дабъл-дабъл - Прешъс Ачиува с 20 точки и 14 борби, и Ръсел Уестбрук с 19 точки и 11 асистенции.

За Ню Йорк Микал Бриджис отбеляза 19 точки, Оу Джи Анунонби допринесе с 15, а Карл-Антъни Таунс добави 13.

Никола Вучевич беше ключов за успеха на Чикаго Булс срещу Юта Джаз със 128:126. Черногорецът вкара победния кош при 4 оставащи секунди, а Кийонте Джордж пропусна опита си да спечели мача от далечно разстояние. Така Чикаго подобри баланса си до 19-21 и е 10-и в Източната конференция, докато Юта е 13-и на Запад с 14-26.

Вучевич отбеляза 35 точки при успеваемост на стрелбата 14 от 22, Айо Досунму се включи с 15, а Патрик Уилямс се отчете с 13.

За тима на Юта, който беше без звездата си Лаури Марканен, Брайс Сенсабо записа рекордните за кариерата си 43 точки. Кийонте Джордж допринесе с 25 точки и 7 асистенции, а Кайл Филиповски добави 19 точки и 7 борби.

Лос Анджелис Клипърс постигна четвърта поредна победа, надигравайки Вашингтон Уизардс със 119:105. Кауай Ленард отбеляза 33 точки, а Джеймс Хардън добави 22, осигурявайки 17-ия успех за сезона на Клипърс, които са и с 23 поражения. Вашингтон е с баланс от 10-29 и е на предпоследното място в класирането в Източната конференция.

За „магьосниците“ Кишон Джордж беше най-резултатен с 23 точки, Крис Мидълтън добави 17, а Марвин Багли III се отчете с дабъл-дабъл от 15 точки и 11 борби.

Кливланд Кавалиърс преодоля съпротивата на Филаделфия Севънтисиксърс за комфортна победа със 133:107. С успеха Кливланд се доближи до местата за директно участие в плейофите, заемайки седмата позиция с баланс от 23-19, докато Филаделфия е с две места по-напред и баланс от 22-17.

Донован Мичъл завърши с 35 точки и 9 асистенции, докато Дариъс Гарланд завърши с 20 точки преди да напусне с контузия в крака през третата четвърт. Еван Мобли и Де'Андре Хънтър отбелязаха по 17, а към тях първият добави и 13 борби за дабъл-дабъл.

Джоел Ембийд беше най-добър за Сиксърс с 20 точки, Пол Джордж приключи със 17, а Тайрийз Макси вкара 14, като никой друг играч от отбора, воден от треньора Ник Нърс, не достигна двуцифрени показатели за резултатност.

#НБА 2025/2026 #Национална баскетболна асоциация #Денвър Нъгетс #Далас Маверикс

