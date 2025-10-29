БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Денят, в който интернет се роди - 29 октомври 1969

На 29 октомври 1969 г. е осъществена първата в историята връзка между два компютъра — събитие, което се смята за раждането на интернет.

В 22:30 ч. изследователите от Университета на Калифорния в Лос Анджелис (UCLA) изпращат съобщение до компютър в Станфорд. Опитът е част от проекта ARPANET — предшественикът на днешния интернет. Първото „съобщение“ е трябвало да бъде думата LOGIN, но системата "крашва" след първите две букви — така че първото предадено онлайн съобщение в историята е просто „LO“.

Така, на 29 октомври, светът направи първата си крачка към дигиталната ера.

