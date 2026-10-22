Депутати се сбиха в албанския парламент

В албанския парламент избухнаха сблъсъци между депутати от мнозинството от Социалистическата партия и демократите в опозиция по време на днешната сесия.

Тя се проведе в момент, когато столицата Тирана преживява масови студентски протести, призоваващи за оставката на премиера Еди Рама.

Сесията миналия четвъртък беше отменена именно заради протестите, а сесията този четвъртък се очакваше да се фокусира основно върху политическото решение на кризата.

Напрежението обаче нарастна, когато ръководството на парламента отказа да включи в дневния ред проект за декларация за политическата обстановка в страната. Депутати от опозицията блокираха подиума.

Един се втурнал към колегите си от мнозинството и взел картите им за гласуване, което е довело до физически сблъсъци.