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Депутатите гледат на второ четене минималната работна заплата

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Петима министри отговарят на въпросите на депутатите

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Започна заседанието на парламента. В началото депутатите вкараха като извънредна точка второ четене за минималната работна заплата и първо четене на акцизите и удължи работата си до изчерпване на законодателната програма.

По план работата на Народното събрание трябваше да започне с парламентарен контрол на петима министри.

Регионалният министър Иван Шишков трябва да дава отговори свързани с ремонта на някои пътища, включително и обхода на Кресна, както и на въпрос свързан с политиката на правителството за толсистемата.

Вътрешният министърът Иван Демерджиев ще отговаря на въпрос, свързан с изнесената информация от него за предпазни съоръжения без документация.

Министърът на образованието Георги Вълчев трябва да отговори за проблемите в НАТФИЗ.

Министърът на транспорта Георги Пеев и на околната среда и водите - Росица Карамфилова - също са част от парламентарния контрол.

Парламентът вкара като извънредна точка второ четене за минималната работна заплата и първо четене на акцизите и удължи работата си до изчерпване на законодателната програма.

#петима министри #НС #парламентарен контрол

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