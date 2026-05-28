Депутатите обсъждаха промените в правилника за работата си

Дълги дебати за начина на работа на парламента белязаха днешното пленарно заседание. Повече от 7 часа депутатите обсъждаха спорните точки по Правилника на Народното събрание. Въпросът как да се създават временни комисии се превърна в ябълката на раздора. Във фокуса бяха и изслушването на министри в деня на опозицията, както и по-краткия срок за запознаване със законопроекти.

Депутатите решиха - временните комисии ще се създават с гласовете на минимум 48 депутати. Опозицията критикува - това е опит да се заглуши гласът им.

Тома Биков, ГЕРБ-СДС: "Каквато и преграда да поставите пред нещо, то е преодолимо. Не се концентрирайте върху буквата на закона, колкото върху духа на парламентаризма."

С промените управляващите изкривяват смисъла на закона, заявиха от "Продължаваме Промяната".

Велислав Величков, "Продължаваме Промяната": "Или прикривате злоупотребите и разкриването на корупционни практики в предишното управления, неприемайки създаването на комисия като осемте джуджета, или се каните да прикриете ваши бъдещи действия."

От "Демократична България" са категорични - парламентаризмът се крепи на диалога с опозицията.

Атанас Славов, "Демократична България": "Опозицията е тук, за да дава алтернативи, да показва грешки и заедно като парламент да работим за интересите на страната."

"Възраждане" виждат сблъсък на мотиви.

Искра Михайлова, "Възраждане": "Премахва се възможността една парламентарна група, която е изразител на цял сегмент от българското общество, да предлага временна комисия, но остава текстът, където един-единствен човек - председателят на НС, има това право."

Текстът беше отменен - председателят няма право да свиква временни комисии. Управляващите се защитиха - искат работещ парламент без висящи законопроекти. Дадоха заявка и за промяна в Конституцията.

Петър Витанов, "Прогресивна България": "Ще се опитаме да отстраним всички мъртви текстове, които са били в правилника, но никога не са се прилагали. Дори бъдещите конституционните промени ще бъдат свързани преди всичко с опит за преодоляване на онези дефицити, които създадохте с последните промени."

Депутатите намалиха и времето за изказване от трибуната, премахнаха и възможността министри да бъдат изслушвани в деня на опозицията.