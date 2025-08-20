БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Дерой Дуарте: Шкендия е опасен отбор и очаквам труден мач

от БНТ
Спорт
Футболистът на Лудогорец е категоричен, че поражението от Ференцварош в плейофите на Шампионска лига остава в миналото.

Дерой Дуарте
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Халфът на Лудогорец Дерой Дуарте определи Шкендия като опасен отбор и сподели, че очаква труден мач от плейофите на Лига Европа.

Първият двубой между двата тима е в четвъртък, 21 август, от 21:00 часа.

„Те са шампиони на страната си, което говори много. Имат качество и скорост в атака. Опасен отбор са. Ще бъде труден мач. Опитът е важен, но най-важното е това, което ще покажем на терена“, каза полузащитникът на пресконференцията преди двубоя от Лига Европа.

Нидерландецът е категоричен, че поражението от Ференцварош в плейофите на Шампионска лига остава в миналото.

„Продължихме напред и оставихме мача с Ференцварош в миналото“, заяви халфът на „орлите“.

# Дерой Дуарте #Лудогорец

