Дерой Дуарте: Шкендия е опасен отбор и очаквам труден мач

Халфът на Лудогорец Дерой Дуарте определи Шкендия като опасен отбор и сподели, че очаква труден мач от плейофите на Лига Европа.

Първият двубой между двата тима е в четвъртък, 21 август, от 21:00 часа.

„Те са шампиони на страната си, което говори много. Имат качество и скорост в атака. Опасен отбор са. Ще бъде труден мач. Опитът е важен, но най-важното е това, което ще покажем на терена“, каза полузащитникът на пресконференцията преди двубоя от Лига Европа.

Нидерландецът е категоричен, че поражението от Ференцварош в плейофите на Шампионска лига остава в миналото.

„Продължихме напред и оставихме мача с Ференцварош в миналото“, заяви халфът на „орлите“.