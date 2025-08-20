Руи Мота: Лудогорец е фаворит срещу Шкендия

Квадво Дуа, Йоел Андерсон и Агибу Камара няма да играят за Лудогорец при гостуването срещу Шкендия в първи мач от плейофите за класиране в Лига Европа в четвъртък, потвърди треньорът на българския шампион Руи Мота на пресконференцията преди сблъсъка.

"Зелените" са имали възможност да разузнаят играта на отбора от Република Северна Македония, но португалският специалист очаква тежък двубой утре вечер в Скопие. Мота обаче е сигурен, че отборът от Разград остава фаворит в срещата с Шкендия.

"Не можем да разчитаме на Дуа, Андерсон и Камара, но всички останали са готови. Успяхме да анализираме техните мачове. Играхме предната година тук с моя щаб. Знаем, че ще бъде доста трудно, но се надяваме, че ще преодолеем противника. На хартия сме фаворити, но трябва да демонстрираме това на терена. Те са не по-малко мотивирани да покажат най-доброто от себе си. Искаме да реализираме по-голяма част от нашите положения и това е нещо, върху което работим през последната седмица. Футболистите се трудят. Не можем да се оплакваме от многото мачове. Нашата работа е да се възстановим и да сме максимално подготвени", заяви Мота пред медиите.

Той призна, че Шкендия е различен отбор в сравнение с предходните съперници на разградчани в евротурнирите през този сезон.