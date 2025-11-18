БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Десет поред за Детройт в НБА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
Спорт
Запази

„Буталата“ изравниха собствения си рекорд от сезон 2007/2008.

Десет поред за Детройт в НБА
Снимка: БТА
Слушай новината

Детройт Пистънс надделя над Индиана Пейсърс със 127:112, постигайки десетата си поредна победа в редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Това е най-дългата победна серия за отбора от сезон 2007/08, с която запазва първото си място в Източната конференция. Джейлън Дюрън записа дабъл-дабъл с 31 точки и 15 борби при завръщането си от контузия в глезена, а Данис Дженкинс добави 26 за "Буталата".

За Пейсърс това беше осма загуба подред и те вече са с баланс от 13 поражения и само един успех, и са на последно място в цялата лига. Въпреки 29 точки от Паскал Сиакам и 25 от Бенедикт Матурин, отборът от Индианаполис не успя да остане конкурентен в срещата и през голяма част от нея изоставаше с близо 20 точки.

Чикаго Булс победи Денвър Нъгетс като гост със 130:127 в най-резултатния мач от деня. Джош Гиди за втори пореден двубой водеше отбора си с 21 точки и 14 борби, наравно по резултатност с Айо Досунму, а Кевин Хъртър отбеляза 20 точки за 24 минути на паркета. След успеха "Биковете" вече са с баланс от 7 победи и 6 загуби.

За Денвър Никола Йокич записа трипъл-дабъл с 36 точки, 13 асистенции и 18 борби, но това не стигна на отбора от Колорадо за победата. Джамал Мъри завърши вечерта с 24 точки, включително 5 от 11 успешни опита отдалеч, а Арън Гордън добави 24 точки и 10 борби.

Загубата на Милуоки Бъкс от Кливланд Кавалиърс със 106:118 беше допълнително утежнена от контузията на звездата на отбора Янис Адетокумбо. Гръцкият център игра само 13 минути и напусна паркета през втората част с разтежение в областта на слабините, а без него отборът беше воден от Райън Ролинс, който записа 24 точки и 5 асистенции. Отборът на Док Ривърс спечели единствено първата четвърт, в която игра и Адетокумбо, а във всяка от следващите части на мача беше надигран.

За Кавалиърс Донован Мичъл беше най-резултатен с 37 точки, 7 асистенции и 5 борби, а Сам Мерил добави 20 точки и 5 борби, вкарвайки 11 от точките си в последната четвърт.

Тайрийз Макси поведе отбора на Филаделфия 76ърс срещу Лос Анджелис Клипърс при успеха със 110:108. Лидерът на отбора в отсъствието на Джоел Ембиид отбеляза 39 точки и 6 асистенции, и продължи серията си от добри представяния. Куентин Граймс добави 19 точки за отбора от Пенсилвания, а Андре Дръмънд записа дабъл-дабъл с 14 точки и 18 борби.

Звездата на Клипърс - Джеймс Хардън, записа 28 точки, но стреля при едва 28 процента успеваемост от игра, включително само 2 коша от 12 опита отдалеч. Тимът на "Брадата" е в серия от 8 загуби и само една победа, а Кауай Ленърд и Брадли Бийл продължават да отсъстват.

#НБА 2025/2026 #Детройт Пистънс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
1
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
2
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
4
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
5
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
6
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Баскетбол

Черногорски тест за България в квалификациите за Евробаскет 2027
Черногорски тест за България в квалификациите за Евробаскет 2027
Левски вгорчи дебюта на Росен Барчовски начело на Шумен Левски вгорчи дебюта на Росен Барчовски начело на Шумен
Чете се за: 03:27 мин.
Отборите на България завършиха с убедителни победи на турнира на ФИБА в Косово Отборите на България завършиха с убедителни победи на турнира на ФИБА в Косово
Чете се за: 01:22 мин.
Борислав Младенов се развихри за нова победа на Виена в Австрия Борислав Младенов се развихри за нова победа на Виена в Австрия
Чете се за: 01:52 мин.
Атомното дуо на Хюстън разочарова Орландо (ВИДЕО) Атомното дуо на Хюстън разочарова Орландо (ВИДЕО)
Чете се за: 06:02 мин.
Таня Гатева: Още не сме си свършили работата Таня Гатева: Още не сме си свършили работата
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Предлагат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и воден транспорт Предлагат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и воден транспорт
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Опасно време: Предупреждение за ураганен вятър в Царево
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Дръзкият обир в студиото на ансамбъл "Чинари" –...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Бъдещето на Газа: Съветът за сигурност на ООН прие мирния план на...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събрание
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ