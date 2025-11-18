Десет поред за Детройт в НБА

Детройт Пистънс надделя над Индиана Пейсърс със 127:112, постигайки десетата си поредна победа в редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Това е най-дългата победна серия за отбора от сезон 2007/08, с която запазва първото си място в Източната конференция. Джейлън Дюрън записа дабъл-дабъл с 31 точки и 15 борби при завръщането си от контузия в глезена, а Данис Дженкинс добави 26 за "Буталата".

За Пейсърс това беше осма загуба подред и те вече са с баланс от 13 поражения и само един успех, и са на последно място в цялата лига. Въпреки 29 точки от Паскал Сиакам и 25 от Бенедикт Матурин, отборът от Индианаполис не успя да остане конкурентен в срещата и през голяма част от нея изоставаше с близо 20 точки.

Чикаго Булс победи Денвър Нъгетс като гост със 130:127 в най-резултатния мач от деня. Джош Гиди за втори пореден двубой водеше отбора си с 21 точки и 14 борби, наравно по резултатност с Айо Досунму, а Кевин Хъртър отбеляза 20 точки за 24 минути на паркета. След успеха "Биковете" вече са с баланс от 7 победи и 6 загуби.

За Денвър Никола Йокич записа трипъл-дабъл с 36 точки, 13 асистенции и 18 борби, но това не стигна на отбора от Колорадо за победата. Джамал Мъри завърши вечерта с 24 точки, включително 5 от 11 успешни опита отдалеч, а Арън Гордън добави 24 точки и 10 борби.

Загубата на Милуоки Бъкс от Кливланд Кавалиърс със 106:118 беше допълнително утежнена от контузията на звездата на отбора Янис Адетокумбо. Гръцкият център игра само 13 минути и напусна паркета през втората част с разтежение в областта на слабините, а без него отборът беше воден от Райън Ролинс, който записа 24 точки и 5 асистенции. Отборът на Док Ривърс спечели единствено първата четвърт, в която игра и Адетокумбо, а във всяка от следващите части на мача беше надигран.

За Кавалиърс Донован Мичъл беше най-резултатен с 37 точки, 7 асистенции и 5 борби, а Сам Мерил добави 20 точки и 5 борби, вкарвайки 11 от точките си в последната четвърт.

Тайрийз Макси поведе отбора на Филаделфия 76ърс срещу Лос Анджелис Клипърс при успеха със 110:108. Лидерът на отбора в отсъствието на Джоел Ембиид отбеляза 39 точки и 6 асистенции, и продължи серията си от добри представяния. Куентин Граймс добави 19 точки за отбора от Пенсилвания, а Андре Дръмънд записа дабъл-дабъл с 14 точки и 18 борби.

Звездата на Клипърс - Джеймс Хардън, записа 28 точки, но стреля при едва 28 процента успеваемост от игра, включително само 2 коша от 12 опита отдалеч. Тимът на "Брадата" е в серия от 8 загуби и само една победа, а Кауай Ленърд и Брадли Бийл продължават да отсъстват.