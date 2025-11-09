БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Десето място за женския отбор на България по фехтовка на Световната купа

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Българките победиха Азербайджан и Узбекистан в Алжир.

бронз йоана илиева алжир ndash силен старт сезона фехтовка
Българският отбор на сабя жени в състав Йоана Илиева, Белослава Иванова, Емма Нейкова и Вероника Василева завърши на десето място за Световната купа по фехтовка в Алжир. Турнирът събра 24 тима от пет континента, а конкуренцията за призовите места беше изключително силна.

Илиева, Иванова, Нейкова и Василева стартираха надпреварата в първия кръг на елиминациите с победа срещу Чили с 45:25. В срещата, валидна за място в топ 8, сабльорките отстъпиха пред Китай с 27:45.

В двубоите за разпределение на местата от 9-о до 16-о българките победиха Азербайджан след изключително оспорвана игра с 45:44, след това надделяха над Узбекистан с 45:40 и отстъпиха пред тима на неутралните състезателки с 41:45, което ги нареди на десета позиция в крайното класиране.

Българският отбор играе за първи път в този състав на Световна купа, съобщават от БФ Фехтовка.

Вчера Йоана Илиева спечели бронзов медал в индивидуалната надпревара на сабя.

