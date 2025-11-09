Иван Хърков с трети пореден медал от световно първенство по самбо

Българският самбист Иван Хърков продължи впечатляващата си серия на голямата сцена, след като спечели бронзов медал в категория до 79 килограма на световното първенство по самбо в Бишкек, Киргизстан.

Световният шампион от Ереван 2023 отново доказа класата си, като надделя с 1:0 точки над беларусина Иля Ламиваротау в мача за третото място. Това е трето поредно отличие за Хърков от шампионат на планетата, след бронза от Астана 2024.

Пътят на българина до медала мина през две убедителни победи с техническо превъзходство — 9:0 срещу Аюб Дуйдер (Нидерландия) и 8:0 срещу Хосун Парк (Република Корея). На четвъртфиналите Хърков отстъпи след оспорван мач със съдийско решение на руснака Рамед Гукев, който по-късно стана световен шампион. В репешажите българинът показа характер и преодоля Убайди Диващич (Таджикистан), преди да се справи и с Ламиваротау в битката за бронза.

При жените Ива Иванова се нареди пета в категория до 59 кг. Тя започна с поражение от бъдещата шампионка Татяна Шуянова (Русия), но след това победи Висал Зиан (Мароко) с 2:0 в репешажа. В срещата за бронза Иванова отстъпи с 0:8 на Татяна Мацко (Беларус).

България приключи Световното първенство с 1 сребърен и 3 бронзови медала, заемайки 12-о място в класирането по отличия. Доминацията в турнира бе за представителите на Русия, които спечелиха общо 21 златни, 2 сребърни и 5 бронзови медала в спортното и бойното самбо.