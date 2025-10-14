БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:57 мин.

Дешан: Вкараха ни два гола с два удара

от БНТ
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Селекционерът на Франция остана бесен от играта на тима му в защита.

дидие дешан бяхме добрата форма все пак показахме добри неща
Слушай новината

Селекционерът на Франция Дидие Дешан не скри разочарованието си след равенството 2:2 с Исландия в световна квалификация, играна в понеделник вечер. Бившият полузащитник отправи критики към играта на своите футболисти в защита.

"Исландия отправи два удара към вратата и вкара два гола, а ние не направихме достатъчно през първото полувреме. След това се подобрихме, но начинът, по който допуснахме втория гол, е разочароващ. Справихме се с трудната част и след това се изключихме - това в никакъв случай не би трябвало да ни се случва, но за момента ще се примирим с това", коментира треньорът на "петлите".

Франция за първи път загуби точки в квалификациите за Мондиал 2026 в Северна Америка.

