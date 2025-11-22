Десподов е с вирус и може да пропусне следващия мач на ПАОК

Капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов е болен и участието му в утрешния домакински двубой на ПАОК срещу Кифися от 11-ия кръг на гръцката Суперлига остава неясно.

Срещата е първа за тима от Солун след паузата за националните отбори и идва в ключов момент. ПАОК временно отстъпи първото място на Олимпиакос, който води с две точки, а победа би върнала „черно-белите“ в непосредствена близост до върха.

Десподов е с вирус, висока температура и мускулни болки. Българинът не тренира нито вчера, нито днес, а медицинският щаб ще вземе окончателно решение едва утре сутринта. Тогава ще стане ясно дали офанзивният лидер може поне да попадне в групата или ще бъде запазен за ключовия европейски сблъсък през седмицата.

Десподов има впечатляваща серия от осем поредни мача като титуляр за клуб и национален отбор. В началото на сезона той се възстановяваше от травма, получена срещу Испания, но след това неизменно започваше мачовете на ПАОК и България.

Двубоят ПАОК – Кифися е утре от 18:00 часа. За гостите се очаква да играе българският защитник Алекс Петков, който през лятото премина в клуба от полския Шльонск Вроцлав.