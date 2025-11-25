БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Десподов на път да се завърне за ПАОК срещу Бран

Българинът пропусна последните няколко тренировки заради вирус.

кирил десподов паок сломиха олимпиакос
Снимка: БТА
Слушай новината

Българското крило Кирил Десподов може да се върне в състава на ПАОК (Солун) за ключовия мач срещу Бран (Берген) в Лига Европа в четвъртък. Последните дни той пропуска тренировки заради вирус, но старши треньорът Разван Луческу разчита на него за двубоя.

Десподов идва след осем поредни мача като титуляр – шест за ПАОК и два за националния отбор на България. Веднага след квалификацията с Грузия обаче крилото вдигна температура и пропусна последните занимания на тима.

Сега „черно-белите“ се надяват на завръщането му, което може да внесе решителна мощ в офанзивата за двубоя с норвежкия отбор. Мачът е важен и за класирането в групата, тъй като и ПАОК, и Бран имат по 7 точки от четири изиграни срещи.

#УЕФА Лига Европа 2025/26 #ФК ПАОК #Кирил Десподов

