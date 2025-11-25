Десподов на път да се завърне за ПАОК срещу Бран

Българското крило Кирил Десподов може да се върне в състава на ПАОК (Солун) за ключовия мач срещу Бран (Берген) в Лига Европа в четвъртък. Последните дни той пропуска тренировки заради вирус, но старши треньорът Разван Луческу разчита на него за двубоя.

Десподов идва след осем поредни мача като титуляр – шест за ПАОК и два за националния отбор на България. Веднага след квалификацията с Грузия обаче крилото вдигна температура и пропусна последните занимания на тима.

Сега „черно-белите“ се надяват на завръщането му, което може да внесе решителна мощ в офанзивата за двубоя с норвежкия отбор. Мачът е важен и за класирането в групата, тъй като и ПАОК, и Бран имат по 7 точки от четири изиграни срещи.