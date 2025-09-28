Десподов със силен мач при голово равенство на ПАОК

Кирил Десподов вкара втория си гол от началото на сезона в гръцката Суперлига, но ПАОК (Солун) завърши 3:3 при гостуването на Астерас Триполис в 5-ия кръг. Футболист №1 на България започна като титуляр и игра 70 минути, като си спечели сам дузпа и я реализира за за 1:1 в 21-ата минута.

Крилото завърши и с най-висока оценка от всички футболисти – 8.9, след като през целия си престой на терена се ангажираше както в атака, така и в защита. Извън гола той създаде по една ситуация за Мади Камара преди почивката, който обаче реагира бавно, и за Константелиас (в 56-ата минута), чийто удар не намери целта. Другият гол за Десподов беше още в 1-ия кръг, когато осигури успеха над Лариса с 1:0.

Под проливния дъжд на стадиона в Триполи домакините започнаха перфектно и поведоха само за 7 минути, когато Емануилидис отправи прекрасен вертикален пас към Федерико Македа, а бившият футболист на Манчестър Юнайтед укроти топката на 11-ия метър и хладнокръвно я прати в мрежата на Иржи Павленка за 1:0.

В 21-ата минута Десподов си спечели дузпа, след като нахлу в наказателното поле и беше съсечен от Фернандес. ПАОК бързо обърна резултата, като Константелиас откри сметката си в тазгодишното първенство. Гръцкият халф получи топката от бразилското крило Тайсон на дъгата пред наказателното поле, освободи десния си крак и стреля ниско в десния ъгъл за 2:1 в 26-ата минута. Гостите получиха нова дузпа в 34-ата минута, отново заради нарушение на Фернандес, който този път удари в лицето Фьодор Чалов. Ситуацията беше прегледана с помощта на системата за видеопомощ (ВАР), а руснакът не сбърка от 11-те метра и направи 3:1.

Но домакините не се предадоха и намалиха във 2-ата минута на добавеното време на първата част. Виновникът за двете дузпи Фернандес този път направи добра атака за своите, която беше завършена от Емануилидис за 2:3.

В 74-ата минута Астерас стигна до 3:3 чрез американската резерва Никълъс Джоакини, който се разписа след подаване на автора на две попадения Димитрис Емануилидис.

В друга среща от 5-ия кръг на гръцкото първенство Кифисия без Алекс Петков спечели с 3:1 като гост над ОФИ (Крит).

Начело в класирането е Олимпиакос с 13 точки, който се справи трудно с Левадиакос с 3:2, пред АЕК с 13 и по-лоша голова разлика и ПАОК с 11. Кифисия е на 6-о място със 7 точки, а Астерас Триполис на предпоследното 13-о с 2.